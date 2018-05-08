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Terim'e 9 milyon

Çok uzun süredir gündemi meşgul eden dava sonuçlandı. 17. , ’nun ’e erken fesih bedeli olarak 9 milyon 324 bin lira ödemesine karar verdi

Terime 9 milyon
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz yıl Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu hakkında davası açmıştı. Uzun süredir gündemi meşgul eden o dava sonuçlandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi, TFF'nin Terim'e erken fesih bedeli olarak 9 milyon 324 lira ödemesine hükmetti. Mahkeme, TFF'nin talebi üzerine asıl alacak olan 12 milyon 950 lira üzerinden tazminat bedelinde 'hakkaniyet indirimi' yaptı. Ayrıca faiz tutarı 120 bin 866 liranın feragat nedeniyle reddini de kararlaştırdı.
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