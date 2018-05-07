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Hayal satmıyorum

Trabzon Başkanı Ağaoğlu, “Transfer edilen oyuncuların bonservisleri ödenmemiş. Ben hayal satmıyorum. yeni cezalar verebilir” dedi.

Hayal satmıyorum
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali açıdan zor durumda olduğunu ve 'dan yeni yaptırımlar gelebileceğini söyledi. 15 Mayıs'a kadar 130 milyon TL ödemeleri gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Milan, San Lorenzo, Pekin, Akhisar ve birçok kulüp bize ihtar yolladı. Dallas'tan Çin'e kadar takılmış sonra biz yardım kampanyası başlatınca prestij kaybı oldu deniliyor. Ben hayal satmıyorum. UEFA'dan yeni transfer yasakları gelebilir, hatta puan silme veya küme düşme cezası dahi olabilir. Kulübümüz her yıl 170 milyon açık veriyor. Kulübü devraldığımızda ortaya çıkan bilanço buydu. Önceliğimiz Trabzonspor'un mali disiplinini sağlamak" diye konuştu.

İKİSİ 913 MİLYON LİRA
Genç futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir hakkında konuşan Başkan Ağaoğlu, "Abdülkadir ve Yusuf'u satma niyetimiz yok. Ancak toplam borcumuz olan 913 milyon TL'yi getiren ikisini alır. Okay Yokuşlu'nun özel durumu var. 7.5 milyon dolara serbest kalma riski var. " dedi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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