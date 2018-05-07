Allah'ın adaleti şaşmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Açıkçası ne istatatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.
DÜRÜSTÇE EMEK VEREN BİR GRUBUZ
Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Terim şunları söyledi:, "Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. 'Neden susuyorsunuz' diyorlar."
GÖRMEDİĞİMİZİ SANMASINLAR
"Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum.3
BU DURUMDA 3 PUAN MÜTHİŞ
"Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız... Terim, cuma gününden kupa finalinin tarihinin değiştirilmesini de eleştirdi."
ERMAN TOROĞLU ARTI 90 FUTBOL
Akhisar'ın kafasının kupa finalinde olduğu bir maçta Galatasaray, çok önemli bir 3 puan aldı. Bu açıdan da Galatasaray'ın kupada AKhisar'a elenmesi avantajı oldu. Cimbom 2. yarıda zaman zaman çok zorlansa da kazandı. Son iki haftada iki kez penaltı kaçıran Gomis eski formunda değil.
DÜRÜSTÇE EMEK VEREN BİR GRUBUZ
Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Terim şunları söyledi:, "Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. 'Neden susuyorsunuz' diyorlar."
GÖRMEDİĞİMİZİ SANMASINLAR
"Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum.3
BU DURUMDA 3 PUAN MÜTHİŞ
"Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız... Terim, cuma gününden kupa finalinin tarihinin değiştirilmesini de eleştirdi."
ERMAN TOROĞLU ARTI 90 FUTBOL
Akhisar'ın kafasının kupa finalinde olduğu bir maçta Galatasaray, çok önemli bir 3 puan aldı. Bu açıdan da Galatasaray'ın kupada AKhisar'a elenmesi avantajı oldu. Cimbom 2. yarıda zaman zaman çok zorlansa da kazandı. Son iki haftada iki kez penaltı kaçıran Gomis eski formunda değil.
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