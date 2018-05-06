Trabzon'a Paşa tokadı

Trabzon evinde Kasımpaşa'ya 5-2 yenilerek Avrupa Kupaları yolunda büyük yara aldı. 11. dakikada Trezeguet'in ortasını Diagne kafayla ağlara gönderdi. 17'de Burak Yılmaz, Novak'ı gördü. Çekyalı oyuncu klas bir plaseyle beraberliği getirdi. 5 dakika sonra Trezeguet takımını öne geçirdi: 1-2.
Burak kale dibinden kaçırdı
33'TE Kucka'nın pasında Olcay müsait pozisyonda golü bulamadı. 36'da Burak kale dibinden kafayla kaçırdı. İlk yarının son dakikasında Trezeguet, Mensah'ı gördü. Bufutbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 1-3.
KAPANIŞ GOLÜ DİAGNE'DEN
48'de kornerden gelen topu önünde bulan Novak farkı 2'ye indirdi: 2-3. 59'da Trezeguet ayağının dışıyla müthiş bir gol attı: 2-4. 74'te Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne skoru 5-2 yaptı.
BURAK YILMAZ SAÇ-BAŞ YOLDURTTU
Yıldız oyuncu kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı...
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında kaçırdığı gollerle saç-baş yoldurttu. Özellikle ilk yarıda kale dibinden müsait pozisyonları harcayan Burak, taraftarlardan tepki gördü.
KUCKA DA BURSA'DA YOK
TRABZONSPOR'DA Kucka sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hubocan, Okay ve Kucka, Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
TREZEGUET FUTBOL ŞOV YAPTI
KASIMPAŞA'NIN Mısırlı yıldızı Trezeguet dün gecenin yıldızıydı... Tecrübeli oyuncu, geceyi 2 gol ve 3 asistle tamamladı. Mısırlı yıldızın, özellikle 2. golü sosyal medyayı salladı...
LİGİ KESİNLİKLE 5. BİTİRECEĞİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarın tepkisi göstermesi normal. Taraftar takımın yenilmesini ister mi! Ama taraftar hafta içi neler yaşandığını bilmez ki... Biz ligi kesinlikle 5. bitireceğiz. Kalan 2 maçımızı kazanacağız. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi.
Burak kale dibinden kaçırdı
33'TE Kucka'nın pasında Olcay müsait pozisyonda golü bulamadı. 36'da Burak kale dibinden kafayla kaçırdı. İlk yarının son dakikasında Trezeguet, Mensah'ı gördü. Bufutbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 1-3.
KAPANIŞ GOLÜ DİAGNE'DEN
48'de kornerden gelen topu önünde bulan Novak farkı 2'ye indirdi: 2-3. 59'da Trezeguet ayağının dışıyla müthiş bir gol attı: 2-4. 74'te Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne skoru 5-2 yaptı.
BURAK YILMAZ SAÇ-BAŞ YOLDURTTU
Yıldız oyuncu kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı...
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında kaçırdığı gollerle saç-baş yoldurttu. Özellikle ilk yarıda kale dibinden müsait pozisyonları harcayan Burak, taraftarlardan tepki gördü.
KUCKA DA BURSA'DA YOK
TRABZONSPOR'DA Kucka sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hubocan, Okay ve Kucka, Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
TREZEGUET FUTBOL ŞOV YAPTI
KASIMPAŞA'NIN Mısırlı yıldızı Trezeguet dün gecenin yıldızıydı... Tecrübeli oyuncu, geceyi 2 gol ve 3 asistle tamamladı. Mısırlı yıldızın, özellikle 2. golü sosyal medyayı salladı...
LİGİ KESİNLİKLE 5. BİTİRECEĞİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarın tepkisi göstermesi normal. Taraftar takımın yenilmesini ister mi! Ama taraftar hafta içi neler yaşandığını bilmez ki... Biz ligi kesinlikle 5. bitireceğiz. Kalan 2 maçımızı kazanacağız. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi.
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