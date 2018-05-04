Yurttan ve dünyadan spor gündemi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR EVİNDE SİVAS'I AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanacak Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
İki ekip arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın başlangıç saati 20.00... Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.
ARSENAL'İ DEVİREN A.MADRİD FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Atletico Madrid'in golünü 45. dakikada Griezman'ın asistinde Diego Costa attı. Londra'da oynanan yarı finalin ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. Maçın genelinde konuk ekip Arsenal topa daha çok sahip olan takım olmasına karşın daha net pozisyonlar Atletico Madrid'den geldi.
HATAY'I DEVİREN F.BAHÇE SAHA AVANTAJINI KAPTI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe, Hatay BŞ Bld'yi deplasmanda 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Tuğçe 13, Verameyenka ve Sottana 12, Birsel 11 sayıyla oynadı. Serinin 2. maçı pazar günü yine Hatay'da oynanacak ve 3 galibiyet alan takım finale yükselecek.
ELAZIĞSPOR EVİNDE İSTANBUL İLE OYNAYACAK
TFF 1. Lig'in son haftasında bugün 4 maç var. Saat 17.30'da başlayacak maçlarda Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Adana-Eskişehir, Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor ve Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor kozlarını paylaşacak. TFF 1. Lig'de Çaykur Rize ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. Altınordu ve Erzurum, yarın oynanacak maçta play-off biletini kapmak için kapışacak.
RIZA KAYAALP ANKARA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI
Sekizinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı. Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun milletimi bir Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak gururlandırdım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanacak Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
İki ekip arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın başlangıç saati 20.00... Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.
ARSENAL'İ DEVİREN A.MADRİD FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Atletico Madrid'in golünü 45. dakikada Griezman'ın asistinde Diego Costa attı. Londra'da oynanan yarı finalin ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. Maçın genelinde konuk ekip Arsenal topa daha çok sahip olan takım olmasına karşın daha net pozisyonlar Atletico Madrid'den geldi.
HATAY'I DEVİREN F.BAHÇE SAHA AVANTAJINI KAPTI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe, Hatay BŞ Bld'yi deplasmanda 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Tuğçe 13, Verameyenka ve Sottana 12, Birsel 11 sayıyla oynadı. Serinin 2. maçı pazar günü yine Hatay'da oynanacak ve 3 galibiyet alan takım finale yükselecek.
ELAZIĞSPOR EVİNDE İSTANBUL İLE OYNAYACAK
TFF 1. Lig'in son haftasında bugün 4 maç var. Saat 17.30'da başlayacak maçlarda Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Adana-Eskişehir, Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor ve Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor kozlarını paylaşacak. TFF 1. Lig'de Çaykur Rize ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. Altınordu ve Erzurum, yarın oynanacak maçta play-off biletini kapmak için kapışacak.
RIZA KAYAALP ANKARA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI
Sekizinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı. Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun milletimi bir Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak gururlandırdım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
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