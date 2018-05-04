18 milyonluk doping

Trabzon'da yeni yönetim kesenin ağzıın açtı. Bordo-Mavili yönetimin bu hafta içersinde oyunculara toplam 8 milyon 500 bin TL'lik ödeme yapması, ayrıca personelin de maaşını yatırması, yarın Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi moralleri düzeltti. Futbolcular da yönetime teşekkür etti.
YABANCILAR KAZAN KALDIRMIŞTI
Ödemelerin geç yapılması nedeniyle kulübe ihtar çeken ve 30 Nisan'a kadar ödemelerin yapılmasını talep eden yabancı oyuncular, ödemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
YÖNETİM DURMAK BİLMİYOR
Öte yandan Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin 15 Mayıs tarihine kadar oyunculara bir ödeme daha yapmayı planladığı, bu kez rakamın 10 milyon TL seviyelerinde olacağı ifade edildi.
LİGİ 5. SIRADA BİTİRECEĞİZ
Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin, yapılan ödemeler sonrası teknik ekip ve futbolculardan Avrupa kupalarına katılma sözü aldığı öğrenildi. Futbolcular, ligi 5. bitireceklerini söylediler.
YABANCILAR KAZAN KALDIRMIŞTI
Ödemelerin geç yapılması nedeniyle kulübe ihtar çeken ve 30 Nisan'a kadar ödemelerin yapılmasını talep eden yabancı oyuncular, ödemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
YÖNETİM DURMAK BİLMİYOR
Öte yandan Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin 15 Mayıs tarihine kadar oyunculara bir ödeme daha yapmayı planladığı, bu kez rakamın 10 milyon TL seviyelerinde olacağı ifade edildi.
LİGİ 5. SIRADA BİTİRECEĞİZ
Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin, yapılan ödemeler sonrası teknik ekip ve futbolculardan Avrupa kupalarına katılma sözü aldığı öğrenildi. Futbolcular, ligi 5. bitireceklerini söylediler.
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