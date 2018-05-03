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Young'dan yeşil ışık

Menajerler vasıtasıyla Young ile temas kuran F.Bahçe, İngiliz yıldızla anlaşmaya yakın. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla anlaşma arefesine gelen Young ile son kez masaya oturacak

Youngdan yeşil ışık
F.Bahçe'de harekatı hızlı başladı. Gelecek sezon kadrosunu yenilemek isteyen ve çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde Manchester United forması giyen 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ashley Young ile temas kurmuştu. F.Bahçe, menajerler vasıtasıyla ilk teklifini de yaptı.

​ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
İngiltere'de yapılan görüşmede sezon sonu Manchester United'dan gönderilecek Ashley Young, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktı. Bu gelişme üzerine yönetim temaslarını daha da hızlandırdı.

​BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Young sezon sonunda takımdan gönderileceği için F.Bahçe bu futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Normalde Young'un sözleşmesi 2019'da bitiyor. F.Bahçe, FFP için de bonservis ödemek istemiyor.

TEKRAR MASAYA OTURACAKLAR
Manchester United macerası sezon sonu sona erecek Young ile anlaşmaya yakın olan , yıldız isimle son bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşmede sözleşmenin detayları görüşülecek.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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