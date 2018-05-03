Bak, "Paralimpik sporcularımız, dünya serilerinin üçüncü ayağı olan Sao Paulo'da gösterdikleri performansla bizleri yine gururlandırdılar. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.
Osman Aşkın Bak’tan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 26 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Etiketler: Osman Aşkın Bak , Sao Paulo , Brezilya
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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