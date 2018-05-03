Osman Aşkın Bak’tan sporculara tebrik

Bak, "Paralimpik sporcularımız, dünya serilerinin üçüncü ayağı olan Sao Paulo'da gösterdikleri performansla bizleri yine gururlandırdılar. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.