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’tan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı , ’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 26 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Osman Aşkın Bak’tan sporculara tebrik

Bak, "Paralimpik sporcularımız, dünya serilerinin üçüncü ayağı olan 'da gösterdikleri performansla bizleri yine gururlandırdılar. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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