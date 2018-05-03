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67 kiloda bronz kazandı

, Avrupa Şampiyonası’nda 67 kiloda üçüncü oldu

Enes Başar 67 kiloda bronz kazandı
Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Enes Başar, üçüncülük maçında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus'ı 5-4 yendi ve bronz madalya kazandı. 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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