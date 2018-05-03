Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Enes Başar, üçüncülük maçında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus'ı 5-4 yendi ve bronz madalya kazandı. 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.
Enes Başar 67 kiloda bronz kazandı
Enes Başar, Avrupa Şampiyonası’nda 67 kiloda üçüncü oldu
Etiketler: Enes Başar , Rusya
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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