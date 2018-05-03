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Babel, ve Adebayor Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu

Babel, Adebayor ve , SABAH Gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 17:20
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