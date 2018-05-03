Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'in birkaç yıl içinde İspanya ve İtalya ligleriyle rekabet edecek düzeye gelebileceğini söyledi.
Babel, Gomis ve Adebayor Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu
Babel, Adebayor ve Gomis, SABAH Gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'in birkaç yıl içinde İspanya ve İtalya ligleriyle rekabet edecek düzeye gelebileceğini söyledi.
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