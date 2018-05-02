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  1. Tahkim Kurulu olaylı derbi için kararını verdi

, maçına çıkamayabilir

 Kulübü, 'ye gönderdiği yazıda  maçına çıkamayabileceklerini belirtti.Kayserispor, Beşiktaş'la oynayacakları  maçı için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kayserispordan Beşiktaş maçı için flaş karar!
Sarı kırmızılılar federasyonu uyararak siyah beyazlı takımla oynayacakları maçın bir gün sonraya kaydırılmaması gerektiğini belirtti.

, federasyona gönderdiği yazıda, "Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmamız mümkün olmayabilir" ifadesini kullandı.


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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:33
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