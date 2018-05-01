Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları siyah beyazlılar da moral bozukluğuna neden oldu.
Ryan Babel'den veda gibi paylaşım!
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, "Babel takımdan ayrılıyor" dedikodularına sebep oldu.
Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları siyah beyazlılar da moral bozukluğuna neden oldu.
Etiketler: Ryan Babel , Caner Erkin , Beşiktaş , Sosyal medya , Negredo , Instagram , Galatasaray , Pepe
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