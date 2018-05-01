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'den veda gibi paylaşım!

'ın Hollandalı futbolcusu 'in hesabından yaptığı paylaşım, "Babel takımdan ayrılıyor" dedikodularına sebep oldu.


Olaylı Fenerbahçe maçının ardından 'a kaybedilen 3 puan, 'den sonra ve 'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları siyah beyazlılar da moral bozukluğuna neden oldu.
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  • 01 Mayıs 2018, Salı 17:43
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