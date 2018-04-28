Futbol hayatını Alman takımı Borussia Dortmund'da sürdüren Türk futbolcu Nuri Şahin, kısa süre önce yeşil sahalara veda ettikten sonra eğitimine devam etmek istediğini söyledi. O dönem "Beni çok heyecanlandıran bir diğer gelişme de, Harvard'a yaptığımız başvuru. Kabul edilirsem, futbol kariyerimle üniversite eğitimimi birlikte yürüteceğim. Dünyanın en iyi üniversitesinden yöneticilik dersleri almış olmak futbol sonrası kariyerim için çok değerli olacak" diyen başarılı futbolcu bu hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, "Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'a alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de" ifadelerine yer verdi. Eğlence, spor ve medya sektöründe iş yönetimi uzmanı olan Profesör Elberse daha önce Barcelona ve Boca Juniors gibi kulüpler ve LeBron James, Maria Sharapova, Beyonce, Lady Gaga gibi yıldızlarla da beraber çalışmıştı.



Anita Elberse

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Nuri Şahin, Harvard'da Prof. Anita Elberse'den ders alacağı için sevindiğini söyledi.