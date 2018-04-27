Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman galibiyet serisine rağmen yapılan hatalar ve rakiplere verilen pozisyon sayısının artması nedeniyle rahatsız. Kocaman dün oyuncularını antrenman öncesinde uyardı ve Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarına dikkat çekti.



HIZLI HÜCUMLARINA DİKKAT

Özellikle hücuma çıkışlar sırasında yaşanan pas hatalarının kritik sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam oyuncularına bu pozisyonların videolarını izleterek tek tek hatalarını gösterdi.



ÖNCE BİZ İŞİMİZİ YAPMALIYIZ

Kocaman, "Başakşehir'in Osmanlı deplasmanı çok zor geçecek. Derbiden çıkan her sonuç da bize yarayacak. Bu maçları rahat izlemek istiyorsan işimizi yapmalı, Kasımpaşa maçından üç puanı almalıyız" dedi.