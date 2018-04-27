Eskiye değil gerçeğe dönüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün önemli açıklamalara imza attı. Ağaoğlu, "Geriye dönük baktığımızda 3-4 senede 72 futbolcu almışız. Bu mu başarıya giden yol. Denendi ama olmadı. Olmadığı yerde artık radikal bir karar almak zorundasınız. Eskiye falan dönmüyoruz, gerçeğe dönüyoruz. Kulübün mahkemelere yansıyan 180 tane davası var" diye konuştu.
UEFA'YI İKNA ETMEK ZORUNDAYIZ
Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, "UEFA ve FIFA ile yaşadığımız sıkıntılar belli. Bu sıkıntıların hepsi borçlardan kaynaklanıyor. UEFA'ya mali disiplin tablosu sunacağız. Sürdürülebilir ilişki için UEFA'yı ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
BU GENÇLERE NEYİ EMANET EDECEĞİZ?
Ağaoğlu, "Yaşım 61, en fazla 10 sene daha çalışırım. Bu kulübün geleceği olan gençler var. Bu gençlere neyi emanet edeceğiz, 10-20 milyar lira borçlu bir kulüp mü yoksa hem başarıya koşan hem de ürettiğini satarak para kazanan bir kulüp mü?" dedi.
TRABZONLU ORTA OYUNUNU İSTEMEZ
Başkan: "Yemeği hızlı yiyen, horonu hızlı oynayan, hızlı konuşan kentin insanları öyle orta oyunu gibi futboldan zevk almaz. Mücadeleci, yıpratıcı, mağlubiyete tahammülü olmayan futbolu tribüne yansıtırsa, taraftarı o takımın mağlubiyetini de bağrına basar"
UEFA'YI İKNA ETMEK ZORUNDAYIZ
Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, "UEFA ve FIFA ile yaşadığımız sıkıntılar belli. Bu sıkıntıların hepsi borçlardan kaynaklanıyor. UEFA'ya mali disiplin tablosu sunacağız. Sürdürülebilir ilişki için UEFA'yı ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
BU GENÇLERE NEYİ EMANET EDECEĞİZ?
Ağaoğlu, "Yaşım 61, en fazla 10 sene daha çalışırım. Bu kulübün geleceği olan gençler var. Bu gençlere neyi emanet edeceğiz, 10-20 milyar lira borçlu bir kulüp mü yoksa hem başarıya koşan hem de ürettiğini satarak para kazanan bir kulüp mü?" dedi.
TRABZONLU ORTA OYUNUNU İSTEMEZ
Başkan: "Yemeği hızlı yiyen, horonu hızlı oynayan, hızlı konuşan kentin insanları öyle orta oyunu gibi futboldan zevk almaz. Mücadeleci, yıpratıcı, mağlubiyete tahammülü olmayan futbolu tribüne yansıtırsa, taraftarı o takımın mağlubiyetini de bağrına basar"
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