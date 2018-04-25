Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İnanıyorum ki, TFF; F.Bahçe- Beşiktaş müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." ifadeleriyle maçın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Kaldığı yerden devam etmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, F.Bahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi
Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , TFF , Beşiktaş
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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