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Kaldığı yerden devam etmeli

Genel Başkanı , F.Bahçe- maçının kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi

Kaldığı yerden devam etmeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarıda kalan F.Bahçe- derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İnanıyorum ki, ; F.Bahçe- Beşiktaş müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." ifadeleriyle maçın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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