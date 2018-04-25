Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den Quaresma hamlesi
Fenerbahçe, kupada yaşanan olaylar nedeniyle Ricardo Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti.
Etiketler: Ricardo Quaresma , Ziraat Türkiye Kupası , Türkiye Futbol Federasyonu , Beşiktaş , Fenerbahçe
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