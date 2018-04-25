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  1. Talisca'nın alternatifi bulundu!

'den Quaresma hamlesi

, kupada yaşanan olaylar nedeniyle 'yı TFF'ye şikayet etti.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:31
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