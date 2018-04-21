Olaylar Alex'i getiren insanların komplosudur

Fenerbahçe kongre üyesi ve eski Karadeniz İşadamları Derneği Başkanı Sait Yılmaz, Kadıköy'de oynanan derbideki olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
BÖLMEYE ÇALIŞANLARIN İŞİ!
Derbide yaşananların Alex'i getiren insanların komplosu olduğunun altını çizen Sait Yılmaz, "Onların etkilediği taraftarların tribünleri ateşlemesiyle çıkan olaylardır. Gerçek Fenerbahçe taraftarı zaten bunu yapmazdı. Onlar bu işin farkında bile değildir. Fenerbahçe'yi bölmeye çalışan insanların başlattığı olaylardır. Tereddütsüz net. Olay Beşiktaş'a yönelik değildir. Fenerbahçe'ye yöneliktir" diye konuştu. Alex'in getirilmesinin nedeninin taraftarları etkilemek olduğunu söyleyen Yılmaz "Kongre üyelerini etkileyemezler ama taraftarı etkileyebilirler. Bunu da Beşiktaş derbisinde daha iyi gördük" dedi. Yılmaz, Şenol Güneş'e de geçmiş olsun dileklerini belirtti.
ONUR KOÇHAN
BÖLMEYE ÇALIŞANLARIN İŞİ!
Derbide yaşananların Alex'i getiren insanların komplosu olduğunun altını çizen Sait Yılmaz, "Onların etkilediği taraftarların tribünleri ateşlemesiyle çıkan olaylardır. Gerçek Fenerbahçe taraftarı zaten bunu yapmazdı. Onlar bu işin farkında bile değildir. Fenerbahçe'yi bölmeye çalışan insanların başlattığı olaylardır. Tereddütsüz net. Olay Beşiktaş'a yönelik değildir. Fenerbahçe'ye yöneliktir" diye konuştu. Alex'in getirilmesinin nedeninin taraftarları etkilemek olduğunu söyleyen Yılmaz "Kongre üyelerini etkileyemezler ama taraftarı etkileyebilirler. Bunu da Beşiktaş derbisinde daha iyi gördük" dedi. Yılmaz, Şenol Güneş'e de geçmiş olsun dileklerini belirtti.
ONUR KOÇHAN
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