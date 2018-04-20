Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilecek

Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek olan UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek olan UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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