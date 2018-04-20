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Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilecek

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi

UEFAdan Fenerbahçeye müjde!

Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek olan UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 20:33
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