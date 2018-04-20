Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde 59 puanla 3. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile 44 puanla 6. sırada bulunan Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

Başakşehir, ilk yarının 28. dakikasında Visca'nın golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının 53. dakikada Umut Bulut'la eşitliği yakalayan Kayserispor 66. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elia'nın golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.







Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, 29 Mart Pazar saat 16.00'da Osmanlıspor'a konuk olacak. Kayserispor ise 27 Mart Cuma saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya gelecek.

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, maçın uzatma anlarındaki itirazlarından dolayı mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi