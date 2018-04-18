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Hata lüksümüz yok

Osmanlı maçı sonu oyuncularıyla konuşan Trabzon’un hocası Çalımbay, “Artık hata lüksümüz kalmadı” dedi

Hata lüksümüz yok
Osmanlıspor karşısında 3-1 önde götürdüğü maçta son 20 dakikada yediği gollerle sahadan 1 puanla ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla müsabakının bitiminde toplantı yaptı. Ligde bitime 5 hafta kaldığını belirten Çalımbay, "Hata yapma lüksümüz kalmadı. 5 maçtan en iyi sonucu çıkarıp ligi 5. sırada bitirmeliyiz" diye konuştu.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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