F.Bahçe'de 3 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Kongre'nin yeri belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongrenin Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı. Maltepe Titanik Otel'de kongre üyeleri ile buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe'nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır" dedi. Yargıtay süreci ile ilgili bilgi veren Aziz Yıldırım "Yargıtay kararı sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz… Rahat değilim… Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız" dedi.
Kongre Ülker Stadı'nda
Başkan Aziz Yıldırım, F.Bahçe’nin 3 Haziran’da yapılacak Kongresi’nin Ülker Stadı’nda yapılacağını açıkladı
Etiketler: Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , 3 Temmuz , Ülker Stadı
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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