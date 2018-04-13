Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI'nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
Galatasaray'da olağan seçimli genel kurulun 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı
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