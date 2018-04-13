;
Yol Durumu
  1. Beşiktaş yıldız oyuncuya kancayı taktı

'da seçim tarihi belli oldu!

'da olağan seçimli genel kurulun 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı

Galatasarayda seçim tarihi belli oldu!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI'nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi

Etiketler:
  • 13 Nisan 2018, Cuma 12:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ