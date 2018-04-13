Fener taktiğiyle vuracak

Pazar günü Başakşehir önünde sezonun en kritik 90 dakikalarından birisine çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Son yıllarda Sarı- Kırmızılı takıma çok ters gelen Başakşehir'i yıkmanın yollarını arayan teknik direktör Fatih Terim'in ana felsefesi 'baskı ve pres' olacak.
ÖNCE BOZACAK, SONRA VURACAK
Rakibin tamamen oyun planının dışına çıktığı ve 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçını tekrar tekrar izleyen Terim taktiğini belirledi. İlk hedef, Başakşehir'in kaleci Volkan'ı da dahil ettiği pas oyununu bozmak olacak.
NEFES BİLE ALAMAYACAKLAR!
Maç görüntüleriyle birlikte futbolcularıyla taktik toplantısı yapan Terim, "Başakşehir ligin en iyi pas yapan ve organize takımlarından birisi. Onlara nefes alacak boş alan bile bırakmayacağız. Her bölgede basacağız" dedi.
ADEBAYOR&EMRE'YE DİKKAT
BAŞARILI hoca ayrıca Başakşehir'in oyununun kilit isimleri olan Adebayor ve Emre'ye sürekli ikili sıkıştırmalar yaptıracak. Fatih Terim santra ile birlikte ön alanda agresif bir baskı kurulmasını istiyor.
ÖNCE BOZACAK, SONRA VURACAK
Rakibin tamamen oyun planının dışına çıktığı ve 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçını tekrar tekrar izleyen Terim taktiğini belirledi. İlk hedef, Başakşehir'in kaleci Volkan'ı da dahil ettiği pas oyununu bozmak olacak.
NEFES BİLE ALAMAYACAKLAR!
Maç görüntüleriyle birlikte futbolcularıyla taktik toplantısı yapan Terim, "Başakşehir ligin en iyi pas yapan ve organize takımlarından birisi. Onlara nefes alacak boş alan bile bırakmayacağız. Her bölgede basacağız" dedi.
ADEBAYOR&EMRE'YE DİKKAT
BAŞARILI hoca ayrıca Başakşehir'in oyununun kilit isimleri olan Adebayor ve Emre'ye sürekli ikili sıkıştırmalar yaptıracak. Fatih Terim santra ile birlikte ön alanda agresif bir baskı kurulmasını istiyor.
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