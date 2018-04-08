Konyaspor farka koştu

Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından biri Konya'da Atiker Konyaspor ile Sivasspor arasında oynandı. Konyaspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak alt sıralardan kurtulma adına altın değerinde 3 puan kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Mücadele başladı.



11. dakikada Demir Grup Sivasspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Robinho, şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eto'o'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Bifouma'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Kone topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında bulunan Milosevic'in plasesinden, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56. dakikada organize gelişen Konyaspor atağında Samuel Eto'o'nun pasında sağ çaprazda Mehdi Bourabia topu önünde buldu ancak şutta geç kalınca araya Saivet girdi.

57. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kafa vuruşunu Mehdi Bourabia yaptı ancak yakın mesafeli bu şut üstten az farkla auta çıktı.

59. dakikada ceza alanı yayı dışından çoks ert bir vuruşla topu kaleye gönderen Mehdi Bourabia'nın bu şutu kaleci Tolgahan'ı geçti ve köşeden ağlarla buluştu.

64. dakikada Emre Kılınç'ın kendi sahasından gönderdiği uzun topta Serkan Kırıntılı kalesinden çıktı ve ceza alanı dışında ıskaladığı topta Kone topu kaleye göndermekte geç kalınca araya savunma girdi.

66. dakikada Sivasspor savunması arkasına Selim Ay'ın gönderdiği uzun topa Ömer Ali hareketlendi ancak kaleci Tolgahan Acar, ceza alanı dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

69. dakikada Konyaspor'un yay içinden kazandığı frikiği Samuel Eto'o kullandı ve barajın altından gönderdiği şutunda direk dibinden ağları buldu.

75. dakikada Samuel Eto'o, savunma arkasına gönderdiği topla Ömer Ali'yi ceza alanına soktu ve sağdan ön direğe Ömer Ali'nin pasını Samuel Eto'o tamamlayarak maçta farkı 4'e çıkardı.

87. dakikada oyuna sonradan giren Volkan Şen, skoru 5-0 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 5-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.







TAKIM KADROLARI



Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat, Jonsson, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Fofana, Eto'o



Demir Grup Sivasspor:Tolgahan, Auremir, Boye, Bjarsmyr, H. Bilgiç, Hakan, N'Dinga, Bifouma, Robinho, Emre, Arouna Kone