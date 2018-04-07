Trabzon başkan adayı Ahmet Ağaoğlu dün basının karşısına çıktı. Ağaoğlu, "Çoğunluk aranan ilk genel kurula saatler kala hala bir başkan adayının çıkmadığını gördüm. En önemlisi ben onu hazmemedim. Aday olmamdaki ilk neden buydu. Hazırlığım yoktu. Birileri arkadan itti mi? O da değil." ifadelerini kullandı.
SAĞDUYULU OLMAMIZ ŞART
Ağaoğlu, "Trabzonspor'a borcum var. Seçilirsem o borcu ödemek nasip olacak. Sağduyulu olursa, gelir gider dengesi olan, yarışın içinde olan, altyapısı ile Avrupa'da bile örnek gösterilecek bir takım haline gelebiliriz" dedi.
TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK
Ağaoğlu, "Tüzükte değişikliğe giderek, gelirlerin yüzde 30'undan fazla harcama yapmak isteyen yönetim kurulu, genel kuruldan onay almak zorundadır maddesini ekletmek istiyoruz" diye konuştu.
TRANSFERLERİ DE ELEŞTİRDİ
Transfer politikalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Biz bugüne kadar hep kariyerini satın aldık oyuncuların. Biz hiç performans satın almadık" dedi.
SAĞDUYULU OLMAMIZ ŞART
Ağaoğlu, "Trabzonspor'a borcum var. Seçilirsem o borcu ödemek nasip olacak. Sağduyulu olursa, gelir gider dengesi olan, yarışın içinde olan, altyapısı ile Avrupa'da bile örnek gösterilecek bir takım haline gelebiliriz" dedi.
TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK
Ağaoğlu, "Tüzükte değişikliğe giderek, gelirlerin yüzde 30'undan fazla harcama yapmak isteyen yönetim kurulu, genel kuruldan onay almak zorundadır maddesini ekletmek istiyoruz" diye konuştu.
TRANSFERLERİ DE ELEŞTİRDİ
Transfer politikalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Biz bugüne kadar hep kariyerini satın aldık oyuncuların. Biz hiç performans satın almadık" dedi.
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