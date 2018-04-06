Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2 aydır sahalardan uzak kalan Fabian Castillo ise uzun bir aradan sonra takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Bero ve Esteban idmana katılmadı.
Castillo takıma geri döndü
Castillo, 2 ay sonra takımla çalıştı. Bero ve Esteban ise idmana çıkmadı...
Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri , Kayserispor , Trabzonspor , Esteban , castillo
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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