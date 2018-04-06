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takıma geri döndü

, 2 ay sonra takımla çalıştı. Bero ve ise idmana çıkmadı...

Castillo takıma geri döndü
hafta sonu sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2 aydır sahalardan uzak kalan Fabian ise uzun bir aradan sonra takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Bero ve idmana katılmadı.
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