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- maçı hangi kanalda, saat kaçta?

'de 28. hafta heyecanı - maçı ile başlıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede hakem düdük çalacak. Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri... gibi detaylar haberimizde...

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol , 'in 28. haftasında yarın Evkur 'u konuk edecek. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider 'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör 'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada 'a forma vermesi bekleniyor.

ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

Malatyaspor, Başakşehir'i yenerek, sıralamada ilk 5'e girmek istiyor

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul'a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç'in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 12:18
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