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Kayseri final maçımız

Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay, Kayserispor maçında tek yürek olacaklarını belirterek, “Sahada her şeyimizi ver-e ceğiz. Final niteliğinde bir karşılaşma olacak...” şeklinde konuştu

Kayseri final maçımız
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Toplantıyı niye çarşamba yaptık' diye sorabilirsiniz. Kayserispor bizim için final maçı, ondan dolayı öne aldık. İyi geçirmemiz gerekiyor. Herşeyimizi vereceğiz o maçta" diye konuştu.

İYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR
G.saray maçını unuttuklarını ve Kayseri maçına odaklandıklarını kaydeden Çalımbay, "Bizim bu maçta taraftara çok ihtiyacımız var. Kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OLCAY ŞAHAN İLE KONUŞTUM
Rıza hoca, Olcay Şahan ile konuştuğunu belirterek, "Bana 'Ben öyle bir şey söylemedim, gençleri kötüler miyim? Söylediklerim yanlış anlaşıldı. Ben aslında onları söylemek istemedim' açıklamasını yaptı" dedi.

KONGRE TRABZON'U RAHATLATIR
Trabzon'un önünde kongre süreci olduğuna da işaret eden Çalımbay, "Kongre var, o var bu var biliyoruz. Bu kongre Trabzon'u rahatlatacak, kuvvetli bir şekilde çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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