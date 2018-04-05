Kayseri final maçımız

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Toplantıyı niye çarşamba yaptık' diye sorabilirsiniz. Kayserispor bizim için final maçı, ondan dolayı öne aldık. İyi geçirmemiz gerekiyor. Herşeyimizi vereceğiz o maçta" diye konuştu.
İYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR G.saray maçını unuttuklarını ve Kayseri maçına odaklandıklarını kaydeden Çalımbay, "Bizim bu maçta taraftara çok ihtiyacımız var. Kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
OLCAY ŞAHAN İLE KONUŞTUM Rıza hoca, OlcayŞahan ile konuştuğunubelirterek, "Bana 'Benöyle bir şey söylemedim,gençleri kötülermiyim? Söylediklerimyanlış anlaşıldı. Ben aslındaonları söylemekistemedim' açıklamasınıyaptı" dedi.
KONGRE TRABZON'U RAHATLATIR Trabzon'unönünde kongre süreciolduğuna da işareteden Çalımbay, "Kongrevar, o var bu var biliyoruz.Bu kongreTrabzon'u rahatlatacak,kuvvetli bir şekildeçıkacak" diyereksözlerini tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.