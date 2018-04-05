G.saray’a geri dönecek!

Gazeteler ve internet siteleri, Stoke City’nin küme düşmesi halinde Senegalli yıldızın büyük bir ihtimalle Galatasaray’a döneceğini yazdı. Ndiaye için kiralama formülünün gündeme geleceği de ifade ediliyor
Devre arasında StokeCity'den gelen teklifi kabuleden ve şok bir şekilde Galatasaray'danayrılanBadou Ndiaye, PremierLig'de aradığını bulamadı.Stoke formasıylahenüz galibiyet alamayanSenegalli yıldızın geri dönmesigündemde.
BİRİNCİ SEÇENEK İngiliz basını, Stoke'un küme düşmesi halinde Ndiaye'nin ayrılığının gündeme geleceğini ve G.Saray'ın ilk seçenek olduğunu yazdı.
İHTİMALLERE AÇIK Sarı-Kırmızılılar'ın Ndiaye'yi kiralayabileceğini belirten gazete ve internet siteleri, "Sezon sonu her türlü ihtimale açık" yorumunu yaptı.
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