G.saray’a geri dönecek!

Devre arasında Stoke City'den gelen teklifi kabul eden ve şok bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Badou Ndiaye, Premier Lig'de aradığını bulamadı. Stoke formasıyla henüz galibiyet alamayan Senegalli yıldızın geri dönmesi gündemde.



BİRİNCİ SEÇENEK

İngiliz basını, Stoke'un küme düşmesi halinde Ndiaye'nin ayrılığının gündeme geleceğini ve G.Saray'ın ilk seçenek olduğunu yazdı.



İHTİMALLERE AÇIK

Sarı-Kırmızılılar'ın Ndiaye'yi kiralayabileceğini belirten gazete ve internet siteleri, "Sezon sonu her türlü ihtimale açık" yorumunu yaptı.