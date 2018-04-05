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G.saray’a geri dönecek!

Gazeteler ve internet siteleri, ’nin küme düşmesi halinde Senegalli yıldızın büyük bir ihtimalle ’a döneceğini yazdı. Ndiaye için kiralama formülünün gündeme geleceği de ifade ediliyor

G.saray’a geri dönecek!
Devre arasında Stoke City'den gelen teklifi kabul eden ve şok bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Badou Ndiaye, Premier Lig'de aradığını bulamadı. Stoke formasıyla henüz galibiyet alamayan Senegalli yıldızın geri dönmesi gündemde.

BİRİNCİ SEÇENEK
İngiliz basını, Stoke'un küme düşmesi halinde Ndiaye'nin ayrılığının gündeme geleceğini ve G.Saray'ın ilk seçenek olduğunu yazdı.

İHTİMALLERE AÇIK
Sarı-Kırmızılılar'ın Ndiaye'yi kiralayabileceğini belirten gazete ve internet siteleri, "Sezon sonu her türlü ihtimale açık" yorumunu yaptı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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