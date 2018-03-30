Cimbom'da rota Moutinho
Yeni sezonda kadroya çok kaliteli bir 8 numara almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Monaco formasını giyen Joao Moutinho’nun menajeriyle temasa geçti... Sezon sonu Fransız kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, Portekiz formasıyla Dünya Kupası’nda oynadıktan sonra kesin kararını verecek
CİMBOM'UN İŞİ KOLAY DEĞİL
Badou Ndiaye'nin gidişi sonrası yeni sezonda çok kaliteli bir 8 numara transferi isteyen Fatih Terim'in Moutinho'yu çok beğendiği öğrenildi.
Fakat Portekizli yıldızın transferi bir hayli zor gözüküyor.
TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN
Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Moutinho şu anda teklifleri değerlendiriyor.
Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra kesin kararını verecek.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Tam bir istikrar abidesi olan Moutinho profesyonel kariyerinde S.Lizbon, Porto ve Monaco formalarını giydi. Orta alanda beyin görevi gören yıldız futbolcu yaptığı asistlerle takıma büyük katkı veriyor.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ DE GÖZÜNÜ ONA DİKTİ
Sezon sonunda Monaco ile sözleşmesi sona erecek olan Joao Moutinho'nun ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor... Portekizli yıldız bunun dışında İtalya ve İspanya'dan da birçok kulüple flört halinde. Moutinho kararını Temmuz ayında verecek.
Etiketler: Joao Moutinho , Galatasaray , Fatih Terim , Cimbom , transfer
- 30 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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