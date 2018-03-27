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bile hayran kaldı

Gençlik Komitesi, kulübünü ziyaret etti. Komite başkanı Delaney, “Burada gerçek bir vizyon var” dedi.

UEFA bile hayran kaldı
UEFA Gençlik ve Amatör Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Kulübü'nün tesislerinde incelemelerde bulundu. Delaney, Altınordu'nun "Benzersiz bir değişim projesi" olduğunu belirterek, "Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir proje" ifadelerini kullandı. Delaney, Altınordu'ya övgüler yağdırarak, "Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var" diye konuştu.




UEFA'nın dün yaptığı ziyarette TFF 1.Başkan Vekili Servet Yardımcı da hazır bulundu.
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