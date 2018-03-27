UEFA bile hayran kaldı

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye FutbolFederasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ServetYardımcı, Altınordu Kulübü'nün tesislerinde incelemelerde bulundu. Delaney, Altınordu'nun "Benzersiz bir değişim projesi" olduğunu belirterek, "Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir proje" ifadelerini kullandı. Delaney, Altınordu'ya övgüler yağdırarak, "Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var" diye konuştu.
UEFA'nın dün yaptığı ziyarette TFF 1.Başkan Vekili Servet Yardımcı da hazır bulundu.
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