;
Yol Durumu
  1. El Kabir kiralandı

Rakibin adı önemli değil

Tecrübeli çalıştırıcı: “Avrupa kupalarına katılmak için rakibimizin kim olduğu önemli değil. G.Saray’ı yenecek güçteyiz”

Rakibin adı önemli değil
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa kupalarına katılmak için rakibimizin kim olduğuna bakmadan kazanmak zorundayız. Hafta sonu bizi şampiyonluk yarışı veren bir Galatasaray bekliyor olacak. Onları yenecek gücümüz var. Maçı yönetecek hakeme de çok iş düşecektir" diye konuştu.

EN ÜST SEVİYEYE GELECEĞİZ
G.Saray'ı yenerek Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını söyleyen Rıza hoca, "U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında oynamayan oyuncuları görme şansı bulduk. Ayrıca bazı oyuncularımız da daha fazla süre alarak bu maçla birlikte tempolarını artırdı. Galatasaray maçına kadar motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkartacağız" dedi.

LİGİ İLK 5 İÇİNDE BİTİRECEĞİZ
Rıza Çalımbay, 'de son 8 haftalık periyoda girdiklerini belirterek, "Ligi ilk 5 sırada tamamlayacağımızı düşünüyorum. Futbolcu kalitemiz ve oyunumuz bunu başaracak güçte" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, milli takımda bulunan Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'nun performansı nedeniyle bir hayli mutlu...


Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar