Rakibin adı önemli değil

Trabzon Teknik Direktörü RızaÇalımbay, "Avrupa kupalarına katılmak için rakibimizin kim olduğuna bakmadan kazanmak zorundayız. Hafta sonu bizi şampiyonluk yarışı veren bir Galatasaray bekliyor olacak. Onları yenecek gücümüz var. Maçı yönetecek hakeme de çok iş düşecektir" diye konuştu.
EN ÜST SEVİYEYE GELECEĞİZ G.Saray'ı yenerek Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını söyleyen Rıza hoca, "U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında oynamayan oyuncuları görme şansı bulduk. Ayrıca bazı oyuncularımız da daha fazla süre alarak bu maçla birlikte tempolarını artırdı. Galatasaray maçına kadar motivasyonumuzuen üst seviyeyeçıkartacağız" dedi.
LİGİ İLK 5 İÇİNDE BİTİRECEĞİZ Rıza Çalımbay, Süper Lig'de son 8 haftalık periyoda girdiklerini belirterek, "Ligi ilk 5 sıradatamamlayacağımızı düşünüyorum. Futbolcu kalitemiz ve oyunumuz bunu başaracak güçte" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, milli takımda bulunan Yusuf Yazıcıve Okay Yokuşlu'nun performansı nedeniyle bir hayli mutlu...
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