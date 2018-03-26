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Yol Durumu
  1. Robben’den Fener'e yeşil ışık

'a sol bek Almanya'dan

Devre arası Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralayan ve oyuncunun performansından memnun kalan , Japon oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatiflerini aramaya başladı.

çalışmalarına şimdiden başlayan 'da taraftarı heyecanlandıracak planlar gündemde.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 08:18
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