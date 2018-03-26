Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak planlar gündemde.
Galatasaray'a sol bek Almanya'dan
Devre arası Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralayan ve oyuncunun performansından memnun kalan Galatasaray, Japon oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatiflerini aramaya başladı.
Etiketler: Juan Bernat , Bayern Münih , Fatih Terim , Galatasaray , transfer
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