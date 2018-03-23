;
Yol Durumu
  1. Kocaman’a güle güle
  2. Aslan durmuyor!

Şok eden !

Selçuk’un menajeri alacaklarını talep etti.

Şok eden icra!
Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi... Ödeme emrine göre, Galatasaray'ın borcu 7 gün içinde ödemesi gerekiyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar