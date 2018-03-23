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  1. Milli Takımımızın İrlanda maçı 11'i belli oldu

Bolu'da dağıldı!

, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden 'a 6-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe Boluda dağıldı!

Karşılaşmaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado ilk 11'i ile çıkan , 15. dakikada Burak Asan'ın golüyle geriye düştü. Sarı lacivertliler, 26'da Aatıf'la eşitliği yakalasa da, 31'de ve 45'te Sefa Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle devreye 3-1 geride girdi. 52'de Guido Koçer'le 4-1'i yakalayan 'a cevap 80. dakikada Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'yi yıkan diğer goller ise 83'de Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin'ten geldi: 6-2.

VOLKAN DEMİREL İNANILMAZ BİR GOL YEDİ
Fenerbahçe ile Boluspor milli maç için lige verilen arada hazırlık maçında Bolu Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 20:05
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