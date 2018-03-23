Karşılaşmaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado ilk 11'i ile çıkan Fenerbahçe, 15. dakikada Burak Asan'ın golüyle geriye düştü. Sarı lacivertliler, 26'da Aatıf'la eşitliği yakalasa da, 31'de Andre Santos ve 45'te Sefa Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle devreye 3-1 geride girdi. 52'de Guido Koçer'le 4-1'i yakalayan Boluspor'a cevap 80. dakikada Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'yi yıkan diğer goller ise 83'de Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin'ten geldi: 6-2.



VOLKAN DEMİREL İNANILMAZ BİR GOL YEDİ

Fenerbahçe ile Boluspor milli maç için lige verilen arada hazırlık maçında Bolu Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti.