Aziz Sancar onur üyesi

Trabzon daha önce 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar'a, 'Onur üyelik belgesi' vermeyi teklif etmiş, Sancar'da bunu, 'Çok memnun olurum' diyerek kabul etmişti. Sancar'ın Onur üyelik belgesi hazırlandı. Buna göre Aziz Sancar 5 Mart 2018 tarihi ile Bordo-Mavili kulübün Onur üyesi oldu.