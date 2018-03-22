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  1. PFDK'dan Yıldırım ve Kocaman kararı

’dan Akademisi!

, nitelikli yetiştirmek için Spor Yöneticisi akademisi programı başlattı.

TÜGVA’dan Spor Yöneticisi Akademisi!

Türkiye Gençlik Vakfının, endüstriyelleşen spor dünyasına, çağın yeniliklerine uygun, nitelikli yetiştirmek adına başlattığı bu akademiye, uzman akademisyen kadrosu spor yönetiminin içeriğini oluşturan derslerle katılımcılara katkı sağlayacak. Bunun yanında birbirinden ünlü spor adamlarının konuk olacağı akademide katılımcılar, interaktif bir sohbet ortamından da yaralanabilecekler. Başvuruların internet sitesinden yapılacağı ve 5 Nisan tarihinde son bulacağı bu akademiyi başarıyla tamamlayan katılımcılar ilgili spor kurum ve kuruluşlarında staj imkanlarından faydalanabilecekler.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 17:52
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