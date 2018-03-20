Şimdi bizi böldüler
Yapmayacağız diyorlar ama 1.5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Ali Koç 3 Temmuz’da yapılamayanı başardı bizi böldü. Alex'i kullanmak yanlıştır... Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Ama biz sağduyulu davrandık
1.5 YILDIR AYNI ÇIĞIRTKANLIK
Yıldırım şu ifadelerini kullandı: 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezon Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diye açıkladı.
SÜREKLİ KONGRE SOPASI!
O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Her başarısızlığın arkasından kongre sopası gösterildi.
EN SONUNDA BAŞARDILAR
Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyadaki gerginlik en sonunda artık sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma nihayet şimdi başarıldı.
FETÖ BİZE KARŞI ÇALIŞIYOR
Uzun bir süreden beri sosyal medyada organize bir çalışma var. Yasa dışı gruplarla ve özellikle FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesapları yayındalar. Çoğu yurt dışı merkezli. Kim olduklarını biz de devletimiz de biliyor.
ALEX'İ KULLANMAK YANLIŞTIR
Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır. Alex'i Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu. Taraftar yuhalarken kim sahip çıktı.
Etiketler: Aziz Yıldırım , Ali Koç , Fenerbahçe , FETÖ
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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