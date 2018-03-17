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Cenk seriye bağladı!

'in 31. haftasında Everton'da top koşturan temsilcimiz , takımının ile karşılaştığı maçta 69 ve 77. dakikalarda iki gole imza attı.

Cenk seriye bağladı!
İngiltere 'in 31. haftasında deplasmanda 'ye konuk olan Everton'da milli oyuncumuz , 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi.

Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo -Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında temsilcimiz yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle devam ediyor...
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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 19:50
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