Cengiz Messi'ye karşı

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları dün çekildi. Devler Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Barcelona-Roma, Sevilla-Bayern Münih, Juventus-Real Madrid, Liverpool-Manchester City. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi: Leipzig-Marsilya, Arsenal-CSKA Moskova, Atletico Madrid-Sporting Lizbon, Lazio-Salzburg. UEFA'da ilk maçlar 5, rövanşlar ise 12 Nisan'da.
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