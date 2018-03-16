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Avrupa'da eşleşmeler belli oldu

'nde ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleşti.

Avrupada eşleşmeler belli oldu

çeyrek final kuraları çekildi... 'li Roma, Messi'li ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan'da yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Barcelona-Roma
Sevilla-Bayern Münih
Juventus-Real Madrid
Liverpool-Manchester City

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapılıyor... Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 5 ile 12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Leipzig-Marsilya
Arsenal-CSKA Moskova
Atletico Madrid-Sporting
Lazio-Salzburg

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  • 16 Mart 2018, Cuma 14:17
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