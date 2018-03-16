Avrupa'da eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi... Cengiz Ünder'li Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan'da yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Barcelona-Roma
Sevilla-Bayern Münih
Juventus-Real Madrid
Liverpool-Manchester City
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapılıyor... Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 5 ile 12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Leipzig-Marsilya
Arsenal-CSKA Moskova
Atletico Madrid-Sporting
Lazio-Salzburg
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