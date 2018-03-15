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'a şoku!

, dün oynanan maçında sahaya kedi girdiği için hakkında soruşturma başlattı

Beşiktaşa UEFA şoku!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'e 5-0 rövanşında 3-1 mağlup olan , Devler Ligi'ne veda ederken şoku da yaşadı. Zorlu karşılaşmanın 49. dakikasında oyun, sahaya kedi girmesi sebebiyle bir süre durakladı. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA 'na sevk edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada sevk nedeni olarak "Yetersiz organizasyon" ve "Güvenliğin sağlanamaması" gösterildi. UEFA ayrıca yetersiz organizasyon maddesinde, sahaya kedi girmesi vurgusu da yaptı.

Beşiktaş ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi nedenlerden de soruşturulacak. UEFA Disiplin Komitesi, soruşturmayı 31 Mayıs'ta karara bağlayacak.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 16:18
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