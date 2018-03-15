Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 rövanşında 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Devler Ligi'ne veda ederken UEFA şoku da yaşadı. Zorlu karşılaşmanın 49. dakikasında oyun, sahaya kedi girmesi sebebiyle bir süre durakladı. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada sevk nedeni olarak "Yetersiz organizasyon" ve "Güvenliğin sağlanamaması" gösterildi. UEFA ayrıca yetersiz organizasyon maddesinde, sahaya kedi girmesi vurgusu da yaptı.

Beşiktaş ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi nedenlerden de soruşturulacak. UEFA Disiplin Komitesi, soruşturmayı 31 Mayıs'ta karara bağlayacak.