Beyaz TV'ye konuşan Mahmut Uslu, Galatasaray derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, "Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Hakemlerle ilgili de kaygımız tabii ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum" açıklamasını yaptı.