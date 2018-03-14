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li yöneticiden lıları kızdıracak sözler

yöneticisi lıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

F.Bahçeli yöneticiden G.Saraylıları kızdıracak sözler

Beyaz TV'ye konuşan , derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, "Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Hakemlerle ilgili de kaygımız tabii ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum" açıklamasını yaptı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 11:50
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