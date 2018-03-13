Futbola silah darbesi

Yunanistan Ligi lideri AEK, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.
ORTALIK ANA BABA GÜNÜ PAOK, maçın son dakikalarında Varelaile bir gol bulurken, yardımcı hakemiylepozisyonu tartışan orta hakem ofsayttabulunan oyuncunun kalecinin görüşalanında olduğuna hükmederek golü geçerlisaymadı ve bir anda saha karıştı.
CANINI ZOR KURTARDI Sinirlerine hakim olamayan PAOKBaşkanı Ivan Savvidis sahaya belindesilahla girdi. PAOK Sportif DirektörüLubos Michel'in hakeme "Bittinsen" dediği iddia edildi. Maç tatil edilirkenYunanistan Futbol Federasyonuligin süresiz ertelendiğini duyurdu.
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