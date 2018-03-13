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a silah darbesi

-AEK maçında ev sahibi takımın Başkanı Savvidis belinde saihl la bir anda sahaya girdi. Karşılaşma tatil edilirken, Lig maçlaınra süresiz ara verildi

Futbola silah darbesi
Yunanistan Ligi lideri AEK, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

ORTALIK ANA BABA GÜNÜ
PAOK, maçın son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken, yardımcı hakemiyle pozisyonu tartışan orta hakem ofsaytta bulunan oyuncunun kalecinin görüş alanında olduğuna hükmederek golü geçerli saymadı ve bir anda saha karıştı.

CANINI ZOR KURTARDI
Sinirlerine hakim olamayan PAOK Başkanı Ivan Savvidis sahaya belinde silahla girdi. PAOK Sportif Direktörü Lubos Michel'in hakeme "Bittin sen" dediği iddia edildi. Maç tatil edilirken Yunanistan Futbol Federasyonu ligin süresiz ertelendiğini duyurdu.
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