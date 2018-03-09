Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı!

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Hem camianın önde gelenlerinin baskısı, hem de taraftarın son dönemde artan istifa istemi sonrasında yönetimin kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldığı belirtildi.
KONGRE TARİHİ: NİSANIN İLK HAFTASI
Mevcut yönetimin devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadığı ancak Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen'in devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Genel kurulun Nisan ayının ilk haftasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Mevcut yönetim kurulunun Aralık ayında görev süresi sona eriyordu.
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