Derbinin bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 12 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerde önceliğin yüksek divan kurulu ve kongre üyeleriyle temsilci üyelerde olacağı belirtildi.
Açıklamada, biletlerin, Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için 13 Mart Salı günü öncelikli satılacağı, 14 Mart Çarşamba günü ise genel satışın başlayacağı kaydedildi.
Passolig üzerinden satılacak biletlerin fiyatlarının 87 ila 430 lira olduğu, bir kişinin sadece bir bilet hakkının bulunduğu aktarıldı.
Derbi maçın tribün kategorilerine göre bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira
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