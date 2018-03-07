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bir değil

ile ’i kıyaslayan Sivas’ın dünyaca ünlü yıldızı , “Giuliano çok iyi, ama bir Alex değil. Dünyaya bir Alex geldi. Ötesi yok” dedi

Giuliano bir Alex değil
Sivasspor'un dünya yıldızı Robinho, beIN Sports'a konuştu. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, Sivasspor'u da Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Cicinho nedeniyle takip ettiğini söyledi. Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Giuliano hakkında da konuşan Robinho, "'' gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası da yok'' dedi. Sivasspor taraftarının yoğun ilgisi nedeniyle uyum süresini çok çabuk atlattığını sözlerine ekleyen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de en çok beğendiği futbolcunun ise Beşiktaşlı Talisca olduğunu söyledi.

REAL MADRİD RÜYA GİBİYDİ
Kariyerinin en güzel yıllarını Real Madrid'de geçirdiğini söyleyen , "Zidane, Ronaldo gibi yıldızlarla bir arada oynamak rüya gibiydi" dedi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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