Giuliano bir Alex değil

Sivasspor'un dünya yıldızı Robinho, beIN Sports'a konuştu. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, Sivasspor'u da BrezilyaMilli Takımı'ndan arkadaşı olan Cicinho nedeniyle takip ettiğini söyledi. Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Giuliano hakkında da konuşan Robinho, "''Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası da yok'' dedi. Sivasspor taraftarının yoğun ilgisi nedeniyle uyum süresini çok çabuk atlattığını sözlerine ekleyen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de en çok beğendiği futbolcunun ise Beşiktaşlı Talisca olduğunu söyledi.
REAL MADRİD RÜYA GİBİYDİ Kariyerinin en güzel yıllarını Real Madrid'de geçirdiğini söyleyen Robinho, "Zidane, Ronaldo gibi yıldızlarla bir arada oynamak rüya gibiydi" dedi.
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