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Derbi öncesi Terim’in zor kararı

Tecrübeli hoca, kart sınırındaki Mariano ve Feghouli’yi maçında oynatma konusunda kararsız

Derbi öncesi Terim’in zor kararı
Süper Lig'de hafta sonu Atiker Konyaspor'u TT Stadı'nda konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'in kafası karışık... Tecrübeli teknik adam, sarı kart sınırındaki Mariano Filho ve Sofiane Feghouli'ye 11'de şans verme konusunda kararsız. Bu iki önemli ismin Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesinden endişe duyan Terim'in konuyu yardımcılarıyla masaya yatırdığı öğrenildi. Fakat başarılı hocanın bir yandan da "Konyaspor maçı da en az derbi kadar önemli" görüşünü savunduğu ifade ediliyor.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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