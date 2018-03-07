Derbi öncesi Terim’in zor kararı

Süper Lig'de hafta sonu AtikerKonyaspor'u TT Stadı'nda konukedecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'inkafası karışık... Tecrübeli teknikadam, sarı kart sınırındaki MarianoFilho ve Sofiane Feghouli'ye 11'deşans verme konusunda kararsız. Bu ikiönemli ismin Fenerbahçe derbisi öncesicezalı duruma düşmesinden endişeduyan Terim'in konuyu yardımcılarıylamasaya yatırdığı öğrenildi. Fakat başarılıhocanın bir yandan da "Konyaspormaçı da en az derbi kadar önemli"görüşünü savunduğu ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.