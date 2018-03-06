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Yol Durumu
  1. Beşiktaş, Fenerbahçeli 2 Oyuncunun PFDK'ya sevkini istedi
  2. 8 takım birden PFDK'ya sevk edildi

cezaya itiraz etti!

 Kulübü, 'ya verilen 5 maçlık ceza nedeniyle 'na itiraz başvurusu yapılacağını duyurdu.

Beşiktaştan Quaresma açıklaması
Siyah-beyazlılardan yapılan yazılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF 'nun futbolcumuz 'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır.

PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF 'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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  • 06 Mart 2018, Salı 19:40
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